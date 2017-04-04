Світовий банк зробив прогноз щодо держборгу України через націоналізацію ПриватБанку

"Гарантований державою борг прогнозується на рівні 90% ВВП в 2017 році у зв'язку з витратами, пов'язаними з націоналізацією ПриватБанку", - повідомив Ф.Хан.

Як повідомляв УНН, у 2017 році зростання економіки України прогнозується на рівні 2%.