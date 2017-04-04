Світовий банк зробив прогноз щодо держборгу України через націоналізацію ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Світовий банк прогнозує державний борг в Україні на рівні 90% ВВП у зв’язку з витратами, пов'язаними з націоналізацією ПриватБанку. Про це під час презентації нового економічного огляду та макроекономічного прогнозу для України повідомив координатор сектору боротьби з бідністю та макроекономічної політики, провідний економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Хан, передає кореспондент УНН.
"Гарантований державою борг прогнозується на рівні 90% ВВП в 2017 році у зв'язку з витратами, пов'язаними з націоналізацією ПриватБанку", - повідомив Ф.Хан.
Як повідомляв УНН, у 2017 році зростання економіки України прогнозується на рівні 2%.