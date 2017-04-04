Всемирный банк сделал прогноз по госдолгу Украины через национализацию ПриватБанка

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Всемирный банк прогнозирует государственный долг в Украине на уровне 90% ВВП в связи с расходами, связанными с национализацией ПриватБанка. Об этом во время презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины сообщил координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики, ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан, передает корреспондент УНН.