Світовий банк високо оцінив досягнення України у сфері енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна успішно впроваджує реформу енергоефективності. Про це повідомила керівник проекту “Енергоефективність у житловому секторі України”, IFC (Міжнародної фінансової корпорації, що входить до групи Світового банку) Софія Лінн, передає УНН з посиланням на урядовий портал.
“Реформа енергоефективності в Україні — це історія успіху. Лише за останній рік була прийнята необхідна законодавча база, напрацьовані підзаконні акти, створені механізми, необхідні операційні процедури для успішного запуску роботи Фонду енергоефективності”, — наголосила вона.
За словами Лінн, група компаній Світового банку дякує Україні за партнерство і активну співпрацю в створенні Фонду енергоефективності.
“Наше спільне завдання — це створення прозорої роботи Фонду. Дуже важливо, насамперед створити Наглядову раду, яка включатиме незалежних представників, і в тому числі з донорських організацій. Друге — це ефективна, кваліфікована і конкурентоспроможна управлінська команда”, — додала представник Світового банку.
Також зазначається, що для ОСББ важливими елементами роботи Фонду є доступність, комплексність і створення необхідного ринку фахівців для отримання якісного кінцевого результату.
“Запуск Фонду енергоефективності запланований в другому кварталі 2018 року. Ми сподіваємося, що основні підзаконні акти щодо статуту і порядку фінансування Фонду енергоефективності будуть схвалені на найближчому засіданні Уряду, що дасть можливість почати його реєстрацію”, — підкреслив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.
Нагадаємо, Гройсман розраховує на додаткове фінансування Фонду енергоефективності від ЄС.