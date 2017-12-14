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Всемирный банк высоко оценил достижения Украины в сфере энергоэффективности

Всемирный банк высоко оценил достижения Украины в сфере энергоэффективности

Киев  •  УНН

 • 14462 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина успешно внедряет реформу энергоэффективности. Об этом сообщила руководитель проекта "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины", IFC (Международной финансовой корпорации, входящей в группу Всемирного банка) София Линн, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

"Реформа энергоэффективности в Украине - это история успеха. Только за последний год была принята необходимая законодательная база, наработанные подзаконные акты, созданы механизмы, необходимые операционные процедуры для успешного запуска работы Фонда энергоэффективности ", - подчеркнула она.

По словам Линн, группа компаний Всемирного банка благодарит Украину за партнерство и активное сотрудничество в создании Фонда энергоэффективности.

"Наша общая задача - это создание прозрачной работы Фонда. Очень важно, прежде всего создать Наблюдательный совет, который будет включать независимых представителей, и в том числе из донорских организаций. Второе - это эффективная, квалифицированная и конкурентоспособная управленческая команда", - добавила представитель Всемирного банка.

Также отмечается, что для ОСМД важными элементами работы Фонда является доступность, комплексность и создание необходимого рынка специалистов для получения качественного конечного результата.

"Запуск Фонда энергоэффективности запланирован во втором квартале 2018 года. Мы надеемся, что основные подзаконные акты по уставу и порядку финансирования Фонда энергоэффективности будут одобрены на ближайшем заседании правительства, что позволит начать его регистрацию", - подчеркнул вице-премьер-министр - министр регионального развития Геннадий Зубко.

Напомним, Гройсман рассчитывает на дополнительное финансирование Фонда энергоэффективности от ЕС.

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