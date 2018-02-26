Світовий банк проти організації лотерей в українських держбанках
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Національний банк України розробляє зміни до чинного законодавства України в частині заборони банкам, зокрема державним, займатися проведенням лотерей, відповідно до рекомендацій Світового банку. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Там зазначили, що чинна редакція Закону України "Про банки і банківську діяльність" надає право банкам здійснювати лотерейну діяльність. Проте, на переконання НБУ та експертів Світового банку, вона є непритаманною цим установам.
"Національний банк України вважає, що такий вид діяльності є непритаманним для банківських установ, основним фокусом діяльності яких є надання власне банківських, а також інших фінансових послуг. Дану позицію поділяють також експерти Світового банку, з якими НБУ співпрацює з метою приведення нормативно-правових актів в банківській сфері у відповідність до законодавства ЄС", - пояснили в НБУ.
Нацбанк працює над тим, аби законодавчо заборонити банкам проводити лотереї. Разом з тим, виступає проти
монополії на ринку лотерей.
"Національний банк виступає за необхідність забезпечення конкуренції на ринку лотерей і у зв’язку з цим не підтримує наданням одним суб’єктам будь-яких переваг в отриманні ліцензій з випуску та проведення лотерей порівняно із іншими суб’єктами", - резюмували в НБУ.
Нагадаємо, ініціатива організовувати лотереї у банках належить Мінфіну. У травні минулого року відомство представило проект ліцензійних умов, згідно з яким продовжити свою діяльність зможе лише один (з трьох інсуючих) лотерейних операторів – “УНЛ” (Національна лотерея), а формальну конкуренцію йому мають скласти державні банки.
Таку ініціативу не підтримали в НБУ, АМКУ, Держказначействі та Державній регуляторній службі, проте це не стало на заваді Мінфіну вписати положення неузгодженого проекту в бюджет на 2018 рік, визначивши там дохід державної казни від купівлі лотерейної ліцензії держбанками.
За даними експертів, якщо Мінфін не допустить на лотерейний ринок конкурентів “УНЛ”, “дірка у бюджеті” може сягнути щонайменше 1 млрд грн.