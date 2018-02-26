Всемирный банк против организации лотерей в украинских госбанках
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Национальный банк Украины в соответствии с рекомендациями Всемирного банка разрабатывает изменения в действующее законодательство Украины в части запрета банкам, в частности государственным, проводить лотереи. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
Там отметили, что действующая редакция Закона Украины "О банках и банковской деятельности" дает право банкам осуществлять лотерейную деятельность. Однако, по мнению НБУ и экспертов Всемирного банка, она неприсуща этим учреждениям.
"Национальный банк Украины считает, что такой вид деятельности является неприсущим для банковских учреждений, основным фокусом деятельности которых является предоставление собственно банковских, а также других финансовых услуг. Данную позицию разделяют также эксперты Всемирного банка, с которыми НБУ сотрудничает с целью приведения нормативно-правовых актов в банковской сфере в соответствии с законодательством ЕС", - пояснили в НБУ.
Нацбанк работает над тем, чтобы законодательно запретить банкам проводить лотереи. Вместе с тем, выступает против
монополии на рынке лотерей.
"Национальный банк выступает за необходимость обеспечения конкуренции на рынке лотерей и в связи с этим не поддерживает предоставлением одним субъектам каких-либо преимуществ в получении лицензий по выпуску и проведению лотерей по сравнению с другими субъектами", - резюмировали в НБУ.
Напомним, инициатива организовывать лотереи в банках принадлежит Минфину. В мае прошлого года ведомство представило проект лицензионных условий, согласно которым продолжить свою деятельность сможет лишь один (из трех существующих) лотерейных операторов - "УНЛ" (Национальная лотерея), а формальную конкуренцию ему должны составить государственные банки.
Такую инициативу не поддержали в НБУ, АМКУ, Госказначействе и Государственной регуляторной службе, однако это не помешало Минфину вписать положение несогласованного проекта в бюджет на 2018 год, определив там доход государственной казны от покупки лотерейной лицензии госбанками.
По данным экспертов, если Минфин не допустит на лотерейный рынок конкурентов "УНЛ", "дыра в бюджете" может достигнуть минимум 1 млрд грн.