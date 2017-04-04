Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні до 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У 2017 році інфляція в Україні очікується на рівні 10%. Про це під час презентації нового економічного огляду та макроекономічного прогнозу для України повідомила економіст Представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми очікуємо інфляцію на рівні 10%", - зазначила А.Головач.
Нагадаємо, Світовий банк прогнозує дефіцит державного бюджету у 2017 році на рівні 3,1% від ВВП.
Як повідомляв УНН, НБУ спрогнозувало інфляцію на 2017 році на рівні 9,1%.