Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине до 10%

"Сегодня мы ожидаем инфляцию на уровне 10%", - отметила А.Головач.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует дефицит государственного бюджета в 2017 году на уровне 3,1% от ВВП.

Как сообщал УНН, НБУ спрогнозировал инфляцию на 2017 году на уровне 9,1% .