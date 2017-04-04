Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине до 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В 2017 году инфляция в Украине ожидается на уровне 10%. Об этом во время презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины сообщила экономист Представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач, передает корреспондент.
"Сегодня мы ожидаем инфляцию на уровне 10%", - отметила А.Головач.
Напомним, Всемирный банк прогнозирует дефицит государственного бюджета в 2017 году на уровне 3,1% от ВВП.
Как сообщал УНН, НБУ спрогнозировал инфляцию на 2017 году на уровне 9,1% .