Світовий банк для підтримки поточних реформ готується виділити Україні до 350 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Світовий банк для підтримки поточних реформ готується виділити Україні до 350 мільйонів доларів, відповідне рішення можуть прийняти до кінця березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт світового банку.
Деталі
Президент Світового банку Девід Малпасс і Президент України Володимир Зеленський обговорили величезні фінансові витрати для України через нинішню кризу та зростання цін на енергоносії.
Малпасс підтвердив, що Світовий банк готує швидку виплату бюджетної підтримки – до 350 мільйонів доларів для підтримки поточних реформ до кінця березня. За цим послідує подальша бюджетна підтримка та додаткові реформи, зокрема в енергетичній та кліматичній сферах. Малпасс відзначив значну зацікавленість партнерів з розвитку координувати підтримку із Світовим банком.
Нагадаємо
Німеччина виділить Україні кредит у 150 млн євро - Шольц.