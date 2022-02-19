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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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Світовий банк для підтримки поточних реформ готується виділити Україні до 350 млн доларів

Світовий банк для підтримки поточних реформ готується виділити Україні до 350 млн доларів

Київ • УНН

 • 7669 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Світовий банк для підтримки поточних реформ готується виділити Україні до 350 мільйонів доларів, відповідне рішення можуть прийняти до кінця березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт світового банку.

Деталі

Президент Світового банку Девід Малпасс і Президент України Володимир Зеленський обговорили величезні фінансові витрати для України через нинішню кризу та зростання цін на енергоносії.

Малпасс підтвердив, що Світовий банк готує швидку виплату бюджетної підтримки –  до 350 мільйонів доларів для підтримки поточних реформ до кінця березня. За цим послідує подальша бюджетна підтримка та додаткові реформи, зокрема в енергетичній та кліматичній сферах. Малпасс відзначив значну зацікавленість партнерів з розвитку координувати підтримку із Світовим банком.

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