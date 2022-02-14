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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Німеччина виділить Україні кредит у 150 млн євро - Шольц

Німеччина виділить Україні кредит у 150 млн євро - Шольц

Київ • УНН

 • 17711 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Німеччина виділить Україні кредит у 150 млн євро. Про це заявив Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції в Києві, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я радий, що можу сьогодні оголосити швидку виплату 150 млн євро з поточного незв’язаного фінансового кредиту, і можу оголосити новий незв’язаний кредит”, — заявив Федеральний канцлер на брифінгу.

Деталі

Він заявив, що жодна країна у світі за останні вісім років так сильно не підтримувала Україну фінансово, як це робить Німеччина.

Таким чином, з його слів, ФРН робить українську економіку більш стійкою та незалежною від іноземного впливу. Канцлер запевнив, що країна продовжить свою підтримку.

Що бло раніше

Як писав УНН, минулого тижня країни ЄС підтримали рішення Єврокомісії про надання Україні нової макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро.

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