Всемирный банк для поддержки текущих реформ готовится выделить Украине до 350 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Всемирный банк для поддержки текущих реформ готовится выделить Украине до 350 миллионов долларов, соответствующее решение могут принять до конца марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт всемирного банка.
Детали
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс и Президент Украины Владимир Зеленский обсудили огромные финансовые затраты для Украины из-за нынешнего кризиса и роста цен на энергоносители.
Малпасс подтвердил, что Всемирный банк готовит быструю выплату бюджетной поддержки - до 350 миллионов долларов для поддержки текущих реформ до конца марта. За этим последует дальнейшая бюджетная поддержка и дополнительные реформы, в частности в энергетической и климатической сферах. Малпасс отметил значительную заинтересованность партнеров по развитию координировать поддержку со Всемирным банком.
Напомним
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