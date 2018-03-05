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Світовий алкогольний ринок: споживач віддає перевагу віскі, пиву і вину

Київ • УНН

 • 11318 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Команда брендингового агентства KOLORO склала рейтинг найпопулярніших алкогольних напоїв в світі, передає УНН.

За основу були взяті показники обсягів продажів алкоголю.

Перше місце в рейтингу займає віскі.

"Марки Sazerac's Fireball, Jägermeister and Jack Daniels, ірландський Jameson збільшили продажі за рахунок нових пряних варіантів", - уточнили експерти.

Друге місце кілька років поспіль утримує крафтове пиво.

Вино займає почесну третю позицію.

"Зараз все більше споживачів експериментують з різними алкогольними напоями, а не залишаються прихильними одному. Цей факт пояснює збільшення продажів пива і міцних алкогольних напоїв в останні роки. Але вино все ще має світле майбутнє, завдяки своїм відданим шанувальникам", - відзначили експерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інститут споживчих експертиз назвав кращу українську горілку

На четвертому місці - текіла.

"Такі бренди, як Patrón і Casamigos, допомогли змінити ставлення споживачів до мексиканського духу", - підкреслили автори рейтингу.

Замикає п'ятірку лідерів - горілка.

"Вона залишається складною категорією для визначення. З одного боку, в 2016 році зростання продажів було відносно невеликим. З іншого боку, горілка як і раніше становить 33,7% від усіх продажів алкогольних напоїв, що більше, ніж в будь-якій іншій категорії. Схоже, що горілка програла битву, але виграла війну", - резюмували в KOLORO.

Як повідомляв УНН, українська горілка брендів Medoff і MERNAYA представить Україну на світовій виставці алкоголю в Дюссельдорфі - ProWein 2018. Відбутися захід має 18-21 березня.

Також відзначимо, що українська горілка вважається однією з кращих в світі. Вітчизняні бренди стрімко завойовують іноземні ринки, а також щорічно привозять вищі нагороди дегустаційних конкурсів.

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