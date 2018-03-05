Мировой алкогольный рынок: потребитель предпочитает виски, пиво и вино

За основу были взяты показатели объемов продаж алкоголя.

Первое место в рейтинге занимает виски.

“Марки Sazerac’s Fireball, Jägermeister and Jack Daniels, ирландский Jameson увеличили продажи за счет новых пряных вариантов”, — уточнили эксперты.

Второе место несколько лет подряд удерживает крафтовое пиво.

Вино занимает почетную третью позицию.

“Сейчас все больше потребителей экспериментируют с различными алкогольными напитками, а не остаются приверженными одному. Этот факт объясняет увеличение продаж пива и крепких алкогольных напитков в последние годы. Но вино все еще имеет светлое будущее, благодаря своим преданным поклонникам”, — отметили эксперты.

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На четвертом месте — текила.

“Такие бренды, как Patrón и Casamigos, помогли изменить отношение потребителей к мексиканскому духу”, — подчеркнули авторы рейтига.

Замыкает пятерку лидеров — водка.

“Она остается сложной категорией для определения. С одной стороны, в 2016 году рост продаж был относительно невелик. С другой стороны, водка по-прежнему составляет 33,7% от всех продаж алкогольных напитков, что больше, чем в любой другой категории. Похоже, что водка проиграла битву, но выиграла войну”, — резюмировали в KOLORO.

Как сообщал УНН, украинская водка брендов Medoff и MERNAYA представит Украину на мировой выставке алкоголя в Дюссельдорфе — ProWein 2018. Состояться мероприятие 18-21 марта.

Также отметим, что украинская водка считается одной из лучших в мире. Отечественные бренды стремительно завоевывают иностранные рынки, а также ежегодно привозят высшие награды дегустационных конкурсов.