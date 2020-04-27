Світові військові видатки є найбільшими за останнє десятиліття - SIPRI

ukru
16:58 • 59537 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 132700 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 225166 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 227470 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 228158 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 218776 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 190759 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185268 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145690 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150098 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
66 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 109045 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144332 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 150481 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 129601 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 242438 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 225166 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 227470 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 228158 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 218776 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 190759 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 38247 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 20267 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 129601 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144332 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112397 перегляди
Актуальне
Світові військові видатки є найбільшими за останнє десятиліття - SIPRI

Світові військові видатки є найбільшими за останнє десятиліття - SIPRI

Київ • УНН

 • 13266 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Світові витрати на оборону за минулий рік зросли до 1917 мільярдів доларів, що становить зростання на 3,6% у порівнянні з 2018 роком та є найбільшим щорічним зростанням витрат з 2010 року. Про це повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (SIPRI), інформує УНН

"Загальні світові військові витрати у 2019 році зросли до 1917 мільярдів доларів. Загальна сума на 2019 рік становить зростання на 3,6% у порівнянні з 2018 роком та це є найбільшим щорічним зростанням витрат починаючи з 2010 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що п’ять країн-лідерів, на які припали найбільші витрати у 2019 році (а саме - 62% витрат) були: США, КНР, Індія, Росія та Саудівська Аравія. Дослідники зазначають, що це вперше, коли дві азіатські держави фігурували в трійці кращих військових.

Також вказується, що світові військові витрати у 2019 році становили 2,2% світового валового внутрішнього продукту (ВВП), що становить приблизно 249 доларів на людину.

"Світові військові витрати у 2019 році були більшими на 7,2%, ніж у 2010 році. Це свідчить про те, що в останні роки приріст військових витрат прискорився", - каже доктор Нан Тянь, дослідник SIPRI.

За його словами, це найвищий рівень витрат у світі, починаючи від глобальної фінансової кризи 2008 року і, ймовірно, являє собою пік оборонних витрат.

Як повідомлялося раніше в УНН, за минулий рік оборонні витрати України зросли на 9,3% і склали 5,2 млрд доларів. Лідерами списку є США (732 млрд дол), КНР (261), Індія (71,1), Росія (65,1), Саудівська Аравія (61,9), Франція (50,1), Німеччина (49,3), Велика Британія (48,7), Японія (47,6) та Південна Корея (43,9).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,142.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,974.73