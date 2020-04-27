Світові військові видатки є найбільшими за останнє десятиліття - SIPRI

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Світові витрати на оборону за минулий рік зросли до 1917 мільярдів доларів, що становить зростання на 3,6% у порівнянні з 2018 роком та є найбільшим щорічним зростанням витрат з 2010 року. Про це повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (SIPRI), інформує УНН.