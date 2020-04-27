Світові військові видатки є найбільшими за останнє десятиліття - SIPRI
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Світові витрати на оборону за минулий рік зросли до 1917 мільярдів доларів, що становить зростання на 3,6% у порівнянні з 2018 роком та є найбільшим щорічним зростанням витрат з 2010 року. Про це повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (SIPRI), інформує УНН.
"Загальні світові військові витрати у 2019 році зросли до 1917 мільярдів доларів. Загальна сума на 2019 рік становить зростання на 3,6% у порівнянні з 2018 роком та це є найбільшим щорічним зростанням витрат починаючи з 2010 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що п’ять країн-лідерів, на які припали найбільші витрати у 2019 році (а саме - 62% витрат) були: США, КНР, Індія, Росія та Саудівська Аравія. Дослідники зазначають, що це вперше, коли дві азіатські держави фігурували в трійці кращих військових.
Також вказується, що світові військові витрати у 2019 році становили 2,2% світового валового внутрішнього продукту (ВВП), що становить приблизно 249 доларів на людину.
"Світові військові витрати у 2019 році були більшими на 7,2%, ніж у 2010 році. Це свідчить про те, що в останні роки приріст військових витрат прискорився", - каже доктор Нан Тянь, дослідник SIPRI.
За його словами, це найвищий рівень витрат у світі, починаючи від глобальної фінансової кризи 2008 року і, ймовірно, являє собою пік оборонних витрат.
Як повідомлялося раніше в УНН, за минулий рік оборонні витрати України зросли на 9,3% і склали 5,2 млрд доларів. Лідерами списку є США (732 млрд дол), КНР (261), Індія (71,1), Росія (65,1), Саудівська Аравія (61,9), Франція (50,1), Німеччина (49,3), Велика Британія (48,7), Японія (47,6) та Південна Корея (43,9).