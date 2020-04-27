Мировые военные расходы являются крупнейшими за последнее десятилетие - SIPRI

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Мировые расходы на оборону за прошлый год выросли до 1917 млрд долларов, что составляет рост на 3,6% по сравнению с 2018 годом и является крупнейшим ежегодным ростом расходов с 2010 года. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований мира (SIPRI), передает УНН.