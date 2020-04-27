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Мировые военные расходы являются крупнейшими за последнее десятилетие - SIPRI

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Мировые расходы на оборону за прошлый год выросли до 1917 млрд долларов, что составляет рост на 3,6% по сравнению с 2018 годом и является крупнейшим ежегодным ростом расходов с 2010 года. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований мира (SIPRI), передает УНН.

"Общие мировые военные расходы в 2019 году выросли до 1917 млрд долларов. Общая сумма за 2019 год составляет рост на 3,6% по сравнению с 2018 годом и это крупнейшим ежегодный рост расходов начиная с 2010 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пять стран-лидеров, на которые пришлись наибольшие расходы в 2019 году (а именно - 62% расходов) были США, КНР, Индия, Россия и Саудовская Аравия. Исследователи отмечают, что это первый раз, когда два азиатских государства фигурировали в тройке лучших военных.

Также указывается, что мировые военные расходы в 2019 году составили 2,2% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет примерно 249 долларов на человека.

"Мировые военные расходы в 2019 году были на 7,2% больше, чем в 2010 году. Это свидетельствует о том, что в последние годы прирост военных расходов ускорился", - говорит доктор Нан Тянь, исследователь SIPRI.

По его словам, это самый высокий уровень расходов в мире, начиная от глобального финансового кризиса 2008 года и, вероятно, представляет собой пик оборонных расходов.

Как сообщалось ранее в УНН, за прошлый год оборонные расходы Украины выросли на 9,3% и составили 5,2 млрд долларов. Лидерами списка являются США (732 млрд долл), КНР (261), Индия (71,1), Россия (65,1), Саудовская Аравия (61,9), Франция (50,1), Германия (49,3) , Великобритания (48,7), Япония (47,6) и Южная Корея (43,9).

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