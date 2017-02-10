Світові ціни на золото впали

Так, Лондонський фіксинг 10 лютого 2017 року становив: AM — 1 241.75;PМ — 1 236.80.

Як повідомляв УНН, на 10 лютого Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:

Золото — 334 246,97;

Срiбло — 4 787,50;

Платина — 274 575,45;

Паладiй — 207 823,35.

Також зазначалося, що офіційний курс гривні на 9 лютого встановлено на рівні 27,02 грн/дол:



100 дол. —2702,5143 грн;

100 євро — 2889,5283 грн;

10 російських рублів — 4,5787 грн.