Світові ціни на золото впали
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Ціни на золото на міжнародному ринку знизилися, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Так, Лондонський фіксинг 10 лютого 2017 року становив: AM — 1 241.75;PМ — 1 236.80.
Як повідомляв УНН, на 10 лютого Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 334 246,97;
Срiбло — 4 787,50;
Платина — 274 575,45;
Паладiй — 207 823,35.
Також зазначалося, що офіційний курс гривні на 9 лютого встановлено на рівні 27,02 грн/дол:
100 дол. —2702,5143 грн;
100 євро — 2889,5283 грн;
10 російських рублів — 4,5787 грн.