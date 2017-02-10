Мировые цены на золото упали

Так, Лондонский фиксинг 10 февраля 2017 года составил: AM - 1 241,75; PМ - 1 236,80.

Как сообщал УНН, на 10 февраля Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 334 246,97;

Серебро - 4 787,50;

Платина - 274 575,45;

Палладий - 207 823,35.

Также отмечалось, что официальный курс гривны на 9 февраля установлен на уровне 27,02 грн/долл:



100 долл. -2702,5143 грн;

100 евро - 2889,5283 грн;

10 российских рублей - 4,5787 грн.