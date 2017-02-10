Мировые цены на золото упали
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Цены на золото на международном рынке снизились, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Так, Лондонский фиксинг 10 февраля 2017 года составил: AM - 1 241,75; PМ - 1 236,80.
Как сообщал УНН, на 10 февраля Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 334 246,97;
Серебро - 4 787,50;
Платина - 274 575,45;
Палладий - 207 823,35.
Также отмечалось, что официальный курс гривны на 9 февраля установлен на уровне 27,02 грн/долл:
100 долл. -2702,5143 грн;
100 евро - 2889,5283 грн;
10 российских рублей - 4,5787 грн.