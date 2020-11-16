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Світові ціни на нафту зросли

Світові ціни на нафту зросли

Київ • УНН

 • 13606 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у понеділок зранку під час торгів зросли в ціні до 43,21 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,01%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 40,66 долара за барель, додавши 1,32%.

Додамо, нафта показала зростання в ціні після того, як Джо Байдену експерти приписали перемогу на президентських виборах у США, і на тлі того, як він готується зайти в Білий дім, хоча чинний президент Дональд Трамп і відкинув результати виборів у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Українські Національні Новини

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