Світові ціни на нафту зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 59,38 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,47%.
При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,81 долара за барель, додавши 0,49%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.