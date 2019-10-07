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Світові ціни на нафту зросли

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у понеділок зранку зросли в ціні до 58,38 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

Світові ціни на нафту зросли

За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,02%.

При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,85 долара за барель, додавши 0,08%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

Українські Національні Новини

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