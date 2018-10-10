Світові ціни на нафту знизилися
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у середу зранку впали в ціні до 84,79 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:54, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,25%.
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При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 74,63 долара за барель, втративши 0,44%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.