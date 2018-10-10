Мировые цены на нефть снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в среду утром упали в цене до 84,79 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:54, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25%.
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При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 74,63 доллара за баррель, потеряв 0,44%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.