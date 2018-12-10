Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у понеділок зранку зросли в ціні до 62,03 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,58%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 52,53 долара за барель, втративши 0,15%.
Додамо, члени ОПЕК і країни, що не входять до картелю, домовилися про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.