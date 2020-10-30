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Світові ціни на нафту впали

Світові ціни на нафту впали

Київ • УНН

 • 17764 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у п'ятницю зранку під час торгів впали в ціні до 36,97 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,81%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 35,60 долара за барель, втративши 1,58%.

На світові ціни на нафту очікує падіння за місяць на тлі зростаючих побоювань, що ріст кількості випадків COVID-19 в Європі і США може вплинути на споживання палива, пише Reuters.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Українські Національні Новини

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