Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 36,97 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,81%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 35,60 доллара за баррель, потеряв 1,58%.
На мировые цены на нефть ожидает падение за месяц на фоне растущих опасений, что рост количества случаев COVID-19 в Европе и США может повлиять на потребление топлива, пишет Reuters.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.
12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.