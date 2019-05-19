Світові ціни на нафту впали
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 72.21 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 9:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent впала на 0.56%%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 62.76 долара за барель, віднявши 0,17%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.