Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в пятницу утром выросли в цене до 72.21 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 9:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала на -0.56%%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 62,76 доллара за баррель, отняв 0,17%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.