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Світові ціни на нафту впали

Світові ціни на нафту впали

Київ • УНН

 • 18424 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у понеділок зранку впали в ціні до 69,46 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:09, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,96%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 60,64 долара за барель, втративши 2,10%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

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