Світові ціни на нафту впали
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у понеділок зранку впали в ціні до 69,46 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:09, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,96%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 60,64 долара за барель, втративши 2,10%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.