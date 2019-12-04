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Світові ціни на нафту продовжили зростання

Світові ціни на нафту продовжили зростання

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у середу зранку зросли в ціні до 61,32 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,82%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,53 долара за барель, додавши 0,77%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

Українські Національні Новини

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