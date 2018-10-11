Світові ціни на нафту продовжили падіння
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у четвер зранку впали в ціні до 81,60 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,79%.
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При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 71,93 долара за барель, втративши 1,69%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.