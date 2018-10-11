Мировые цены на нефть продолжили падение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в четверг утром упали в цене до 81,60 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,79%.
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При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 71,93 доллара за баррель, потеряв 1,69%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.