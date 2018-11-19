Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у понеділок зранку зросли в ціні до 67,28 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:59, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,78%.
При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,08 долара за барель, додавши 1,10%.
Додамо, сира нафта почала дорожчати після падіння минулого тижня нижче 65 доларів за барель, березневого мінімуму, який встановився після того, як 12 листопада великі виробники нафти на саміті в Абу-Дабі визнали, що може знадобитися скорочення видобутку на 1 мільйон барелів за добу.
Згодом Reuters повідомило про ініціативу скорочення виробництва приблизно на 1,4 мільйона барелів за добу у 2019 році. Це пояснили необхідністю запобігти надлишку на ринку, який може привести до зниження цін.
Нагадаємо, раніше МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.