Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у п’ятницю зранку зросли в ціні до 75,20 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 9:45, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилася на 0,63%.
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При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 68,36 долара за барель, додавши 0,78%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.