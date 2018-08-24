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Мировые цены на нефть повысились

Киев • УНН

 • 11873 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в пятницу утром выросли в цене до 75,20 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Мировые цены на нефть повысились

По данным издания состоянию на 9:45, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,63%.

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При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 68,36 доллара за баррель, прибавив 0,78%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

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