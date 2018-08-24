Мировые цены на нефть повысились
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в пятницу утром выросли в цене до 75,20 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 9:45, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,63%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарифы на транспортировку нефти в Украине планируют повысить
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 68,36 доллара за баррель, прибавив 0,78%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.