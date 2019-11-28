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Світові ціни на каву різко зросли на тлі сповільнення виробництва

Світові ціни на каву різко зросли на тлі сповільнення виробництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Ціни на каву за останні тижні зросли більш ніж на 25%, що обумовлено ознаками скорочення виробництва кави в Латинській Америці, передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Як пише видання, ф'ючерси на каву зросли до 1,173 доларів за фунт на Intercontinental Exchange (ICE), у порівнянні з недавнім мінімумом в 93 цента за фунт в середині жовтня, на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції.

"Ціни ростуть, оскільки запаси кави на складах, які відстежує ICE, зменшилися за останні тижні майже на 78 тис. мішків, пише видання. Трейдери говорять, що однією з основних причин цього є уповільнення збору кави з Гондурасу, третього за величиною виробника арабіки в світі через посуху", - зазначили у виданні.

Хоча на Гондурас припадає менше 10% світового виробництва арабіки, країна є ключовим джерелом поставок, сертифікованих ICE, і надає непропорційно великий вплив на ф'ючерсні ціни, йдеться в записці від 11 листопада товарного брокера Marex Spectron.

"Крім того, минулого місяця Міжнародна організація кави (ICO) спрогнозувала, що світове виробництво кави в 2019-20 маркетинговому році скоротиться на 0,9%, до 167,4 млн. мішків, або приблизно 10 млн. тонн. Це обумовлено зниженням виробництва арабіки на 2,7%, яке, як очікується, скоротиться до 95,68 млн. мішків. За даними ICO, це буде найнижчий рівень виробництва арабіки з 2015-16 років", - йдеться у матеріалі.

У той же час, очікується зростання попиту на каву в усьому світі, при цьому в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону прогнозують зростання споживання кави на 3% в наступному році, в той час як у куди більших споживачів, таких як Європа, він зросте на 1%-2%.

Як повідомлялося раніше в УНН, в ООН знизили прогноз цін на нафту на 2019 рік. 

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