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Мировые цены на кофе резко выросли на фоне замедления производства

Мировые цены на кофе резко выросли на фоне замедления производства

Киев  •  УНН

 • 12305 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Цены на кофе за последние недели выросли более чем на 25%, что обусловлено признаками сокращения производства кофе в Латинской Америке, передаёт УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, фьючерсы на кофе выросли до 1,173 долларов за фунт на Intercontinental Exchange (ICE), по сравнению с недавним минимумом в 93 цента за фунт в середине октября, на фоне опасений относительно избытка предложения.

"Цены растут, поскольку запасы кофе на складах, которые отслеживает ICE, уменьшились за последние недели почти на 78 тыс. мешков, пишет издание. Трейдеры говорят, что одной из основных причин этого является замедление сбора кофе из Гондураса, третьего по величине производителя арабики в мире, из-за крайне сухих погодных условий", - отметили в издании.

Хотя на Гондурас приходится менее 10% мирового производства арабики, он является ключевым источником поставок, сертифицированным ICE, и оказывает непропорционально большое влияние на фьючерсные цены, говорится в записке от 11 ноября товарного брокера Marex Spectron.

"Кроме того, в прошлом месяце Международная организация кофе (ICO) спрогнозировала, что мировое производство кофе в 2019-20 маркетинговом году сократится на 0,9%, до 167,4 млн. мешков, или примерно 10 млн. тонн. Это обусловлено снижением производства арабики на 2,7%, которое, как ожидается, сократится до 95,68 млн. мешков. По данным ICO, это будет самый низкий уровень производства Арабики с 2015-16 годов", - говорится в материале.

В то же время ожидается рост спроса на кофе во всем мире, при этом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона прогнозируют рост потребления кофе на 3% в следующем году, в то время как у более крупных потребителей, таких как Европа, он вырастет на 1%-2%.

Как сообщалось ранее в УНН, в ООН снизили прогноз цен на нефть на 2019 год.

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