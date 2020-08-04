Світове серійне виробництво вакцини від COVID-19 очікують на початку 2021 року - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. На початку серпня 25 вакцин від COVID-19 у світі проходять клінічні випробування, шість вакцин - наблизились до завершальної стадії. Початок серійного виробництва очікують на початку 2021 року. Про це під час брифінгу сказав головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Зусилля всіх виробників, академіків, науковців, спрямовані сьогодні на пошук препаратів, а також засобів для профілактики коронавірусної хвороби. Для того, щоб подолати пандемію, нам вкрай необхідні ліки для лікування, а ще краще - засоби профілактики, а саме - вакцини. І на початок серпня вже 25 вакцин-кандидатів проти COVID-19 досліджується клінічно, і 6 з них наблизились до завершальної стадії, перебувають сьогодні на третій клінічній стадії, результати яких ми очікуємо до кінця року... І серійне виробництво вже повинно розпочатись, маємо надію, на початку 2021 року. І вакцини повинні з’явитись в тому числі, й в Україні, для профілактики поширення коронавірусної хвороби", - сказав Віктор Ляшко.
Він зазначив, що вчора МОЗ отримало підтвердження від механізму COVAX, що уряд України має право звернутися до цього вакцинного альянсу з проханням надати вакцини, у разі їх реєстрації для подальшої профілактики коронавірусної хвороби шляхом проведення щеплень людям з груп ризику або визначеним віковим категоріям.
"За даним механізмом кожна країна, яка є членом, якій надано право звернутися за цією допомогою, отримає вакцини для покриття щепленням близько 20% населення. Для України це прогнозується близько 8 млн доз. Це та вакцина, яка гарантовано надійде в Україну різними об’ємами. Вона може бути або безкоштовною, або за спеціальною ціною. Паралельно з цим уряд, Міністерство охорони здоров’я, проводить ряд перемовин з виробниками, з урядами інших країн для того, щоб окрім цих 20%, які ми отримаємо в рамках співпраці з механізмом COVAX, додатково закупити вакцину за бюджетні кошти, вже за іншими цінами, не за спеціальними цінами для того, щоб покрити всі групи ризику", - додав Віктор Ляшко.
Він зазначив, що також Україна співпрацює з виробниками, щоб в подальшому вони могли зареєструватись в Україні, щоб підприємства могли закуповувати вакцини для своїх працівників.
Нагадаємо, в Україні 4 лікарські засоби проходять клінічні випробування для лікування при COVID-19.