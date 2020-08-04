Світове серійне виробництво вакцини від COVID-19 очікують на початку 2021 року - Ляшко

"Зусилля всіх виробників, академіків, науковців, спрямовані сьогодні на пошук препаратів, а також засобів для профілактики коронавірусної хвороби. Для того, щоб подолати пандемію, нам вкрай необхідні ліки для лікування, а ще краще - засоби профілактики, а саме - вакцини. І на початок серпня вже 25 вакцин-кандидатів проти COVID-19 досліджується клінічно, і 6 з них наблизились до завершальної стадії, перебувають сьогодні на третій клінічній стадії, результати яких ми очікуємо до кінця року... І серійне виробництво вже повинно розпочатись, маємо надію, на початку 2021 року. І вакцини повинні з’явитись в тому числі, й в Україні, для профілактики поширення коронавірусної хвороби", - сказав Віктор Ляшко.

Він зазначив, що вчора МОЗ отримало підтвердження від механізму COVAX, що уряд України має право звернутися до цього вакцинного альянсу з проханням надати вакцини, у разі їх реєстрації для подальшої профілактики коронавірусної хвороби шляхом проведення щеплень людям з груп ризику або визначеним віковим категоріям.

"За даним механізмом кожна країна, яка є членом, якій надано право звернутися за цією допомогою, отримає вакцини для покриття щепленням близько 20% населення. Для України це прогнозується близько 8 млн доз. Це та вакцина, яка гарантовано надійде в Україну різними об’ємами. Вона може бути або безкоштовною, або за спеціальною ціною. Паралельно з цим уряд, Міністерство охорони здоров’я, проводить ряд перемовин з виробниками, з урядами інших країн для того, щоб окрім цих 20%, які ми отримаємо в рамках співпраці з механізмом COVAX, додатково закупити вакцину за бюджетні кошти, вже за іншими цінами, не за спеціальними цінами для того, щоб покрити всі групи ризику", - додав Віктор Ляшко.

Він зазначив, що також Україна співпрацює з виробниками, щоб в подальшому вони могли зареєструватись в Україні, щоб підприємства могли закуповувати вакцини для своїх працівників.

Нагадаємо, в Україні 4 лікарські засоби проходять клінічні випробування для лікування при COVID-19.