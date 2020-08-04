Мировое серийное производство вакцины от COVID-19 ожидают на начало 2021 года - Ляшко

"Усилия всех производителей, академиков, ученых, направлены сегодня на поиск препаратов, а также средств для профилактики коронавирусной болезни. Для того, чтобы преодолеть пандемию, нам крайне необходимы лекарства для лечения, а еще лучше - средства профилактики, а именно - вакцины. И на начало августа уже 25 вакцин-кандидатов против COVID-19 исследуется клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии, находятся сегодня на третий клинической стадии, результаты которых мы ожидаем к концу года... И серийное производство уже должно начаться, надеемся, в начале 2021 года. И вакцины должны появиться в том числе и в Украине, для профилактики распространения коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Он отметил, что вчера Минздрав получил подтверждение от механизма COVAX, что правительство Украины имеет право обратиться к этому вакцинному альянсу с просьбой предоставить вакцины, в случае их регистрации для дальнейшей профилактики коронавирусной болезни путем проведения прививок людям из групп риска или определенным возрастным категориям.

"По данному механизму каждая страна, которая является членом, которому предоставлено право обратиться за этой помощью, получит вакцины для покрытия прививкой около 20% населения. Для Украины это прогнозируется около 8 млн доз. Это и вакцина, которая гарантированно поступит в Украину различными объемами. Она может быть либо бесплатной, либо по специальной цене. Параллельно с этим правительство, Министерство здравоохранения, проводит ряд переговоров с производителями, с правительствами других стран для того, чтобы кроме этих 20%, которые мы получим в рамках сотрудничества с механизмом COVAX, дополнительно могли закупить вакцину за бюджетные средства, уже по другим ценам не по специальным ценам для того, чтобы покрыть все группы риска", - добавил Виктор Ляшко.

Он отметил, что также Украина сотрудничает с производителями, чтобы в дальнейшем они могли зарегистрироваться в Украине, чтобы предприятия могли закупать вакцины для своих работников.

Напомним, в Украине 4 лекарственные средства проходят клинические испытания для лечения при COVID-19.