Світоліна здобула другу звитягу на Підсумковому турнірі WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Сінгапурі продовжились поєдинки групового етапу Підсумкового турніру WTA в одному з яких українка Еліна Світоліна протистояла восьмій ракетці світу чешці Кароліні Плішковій, повідомляє УНН.
У першому сеті для його виграшу вистачило одного брейку — 6:3 на користь провідної тенісистки нашої країни. Однак в наступному сильнішою виявилася чешка, яка наприкінці виграла дві подачі на геймах українки — 2:6.
У вирішальній партії Плішкова також захопила значне лідерство (4:0), однак Світоліна продемонструвала характер та довела сет до свого активу — 6:3.
Загалом за майже дві ігрові години Світоліна здійснила 8 ейсів при 2 подвійних помилках, і 5 з 13 брейкпойнтів.
Зауважимо, що після двох турів Світоліна вийшла на чисте перше місце у “Білій групі” — 2 перемоги. По 1 звитязі мають Плішкова та Возняцкі.