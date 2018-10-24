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Свитолина одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA

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КИЕВ. 24 октября. УНН. В Сингапуре продолжились поединки группового этапа итогового турнира WTA в одном из которых украинка Элина Свитолина противостояла восьмой ракетке мира чешке Каролине Плишковой, сообщает УНН.

В первом сете для её выигрыша хватило одного брейка — 6:3 в пользу ведущей теннисистки нашей страны. Однако в следующем сильнее оказалась чешка, которая в конце выиграла две подачи на геймах украинки — 2:6.

В решающей партии Плишкова также захватила значительное лидерство (4:0), однако Свитолина продемонстрировала характер и довела сет в свой актив — 6:3.

Всего за почти две игровых часа Свитолина осуществила 8 эйсов при 2 двойных ошибках, и 5 из 13 брейкпойнтов.

Заметим, что после двух туров Свитолина вышла на чистое первое место в “Белой группе” — 2 победы. По 1 победе имеют Плишкова и Возняцки.

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