Світоліна здобула другу перемогу на "Аustralian Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна матчем другого кола проти американки Лорен Девіс продовжила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, передає кореспондент УНН.
У першому сеті у Світоліної не виникло особливих проблем – два брейки та виграш 6:2. У другій партії спортсменки двічі обмінювалися брейками наприкінці партії, і справа дійшла до тай-брейку, де успішнішою виявилася українка – 7:6 (6).
Примітно, що у третьому колі на Світоліну чекає матч з іспанкою Гарбіньє Мугурусою.
Варто відзначити, що Світоліна залишилась останньою українкою, яка продовжує боротися на даному турнірі.
Як повідомляв УНН, тенісистка Світоліна святкувала перемогу на старті Australian Open.