Світоліна з перемоги стартувала на Вімблдоні-2025 30 червня 2025
Київ • УНН
Еліна Світоліна розпочала Вімблдон-2025 з перемоги, обігравши угорку Анну Бондар у першому колі з рахунком 6:3, 6:1. Це вже друга перемога українки над Бондар цього року та її п'ятий поспіль успішний старт на Вімблдоні.
Українська тенісистка Еліна Світоліна стартувала на Вімблдоні-2025 з перемоги, обігравши суперницю з Угорщини, пише УНН з посиланням на дані на сайті змагань.
Деталі
Еліна Світоліна у першому колі турніру обіграла угорку Анну Бондар 6:3, 6:1.
Українська тенісистка, за даними "Великого тенісу України", удруге цього року зустрілася з Бондар. У травні Світоліна обіграла угорку в другому колі Ролан Гаррос.
Еліна вп'яте поспіль успішно розпочинає свій виступ на Вімблдоні. Минулого сезону вона дійшла до чвертьфіналу.
Наступна суперниця українки визначиться в матчі Варвара Грачова (Франція) - Олександра Саснович (-).
Доповнення
Понеділок, 30 червня, - перший ігровий день третього в сезоні турніру Grand Slam, Вімблдону. Цього дня відбудуться стартові матчі в чоловічому і жіночому одиночних розрядах. Із представниць України сьогодні на корт вийде тільки перша ракетка країни - Еліна Світоліна.