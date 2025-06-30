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Світоліна з перемоги стартувала на Вімблдоні-2025 30 червня 2025

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Еліна Світоліна розпочала Вімблдон-2025 з перемоги, обігравши угорку Анну Бондар у першому колі з рахунком 6:3, 6:1. Це вже друга перемога українки над Бондар цього року та її п'ятий поспіль успішний старт на Вімблдоні.

Світоліна з перемоги стартувала на Вімблдоні-2025

Українська тенісистка Еліна Світоліна стартувала на Вімблдоні-2025 з перемоги, обігравши суперницю з Угорщини, пише УНН з посиланням на дані на сайті змагань.

Деталі

Еліна Світоліна у першому колі турніру обіграла угорку Анну Бондар 6:3, 6:1.

Українська тенісистка, за даними "Великого тенісу України", удруге цього року зустрілася з Бондар. У травні Світоліна обіграла угорку в другому колі Ролан Гаррос.

Еліна вп'яте поспіль успішно розпочинає свій виступ на Вімблдоні. Минулого сезону вона дійшла до чвертьфіналу.

Наступна суперниця українки визначиться в матчі Варвара Грачова (Франція) - Олександра Саснович (-).

Доповнення

Понеділок, 30 червня, - перший ігровий день третього в сезоні турніру Grand Slam, Вімблдону. Цього дня відбудуться стартові матчі в чоловічому і жіночому одиночних розрядах. Із представниць України сьогодні на корт вийде тільки перша ракетка країни - Еліна Світоліна.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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