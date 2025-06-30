Свитолина с победы стартовала на Уимблдоне-2025 30 июня 2025
Киев • УНН
Элина Свитолина начала Уимблдон-2025 с победы, обыграв венгерку Анну Бондар в первом круге со счетом 6:3, 6:1. Это уже вторая победа украинки над Бондар в этом году и ее пятый подряд успешный старт на Уимблдоне.
Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала на Уимблдоне-2025 с победы, обыграв соперницу из Венгрии, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте соревнований.
Детали
Элина Свитолина в первом круге турнира обыграла венгерку Анну Бондарь 6:3, 6:1.
Украинская теннисистка, по данным "Большого тенниса Украины", во второй раз в этом году встретилась с Бондарь. В мае Свитолина обыграла венгерку во втором круге Ролан Гаррос.
Элина в пятый раз подряд успешно начинает свое выступление на Уимблдоне. В прошлом сезоне она дошла до четвертьфинала.
Следующая соперница украинки определится в матче Варвара Грачева (Франция) - Александра Саснович (-).
Дополнение
Понедельник, 30 июня, - первый игровой день третьего в сезоне турнира Grand Slam, Уимблдона. В этот день состоятся стартовые матчи в мужском и женском одиночных разрядах. Из представительниц Украины сегодня на корт выйдет только первая ракетка страны - Элина Свитолина.