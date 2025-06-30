Свитолина с победы стартовала на Уимблдоне-2025 30 июня 2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала на Уимблдоне-2025 с победы, обыграв соперницу из Венгрии, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте соревнований.

Детали

Элина Свитолина в первом круге турнира обыграла венгерку Анну Бондарь 6:3, 6:1.

Украинская теннисистка, по данным "Большого тенниса Украины", во второй раз в этом году встретилась с Бондарь. В мае Свитолина обыграла венгерку во втором круге Ролан Гаррос.

Элина в пятый раз подряд успешно начинает свое выступление на Уимблдоне. В прошлом сезоне она дошла до четвертьфинала.

Следующая соперница украинки определится в матче Варвара Грачева (Франция) - Александра Саснович (-).

Дополнение

Понедельник, 30 июня, - первый игровой день третьего в сезоне турнира Grand Slam, Уимблдона. В этот день состоятся стартовые матчи в мужском и женском одиночных разрядах. Из представительниц Украины сегодня на корт выйдет только первая ракетка страны - Элина Свитолина.