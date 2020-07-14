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Світоліна вийшла у фінал виставкового турніру в Берліні

Світоліна вийшла у фінал виставкового турніру в Берліні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. У Берліні (Німеччина) відбувся півфінальний поєдинок виставкового турніру "Bett1 Aces" в якому взяли участь українка Еліна Світоліна та латвійка Анастасія Севастова, передає кореспондент УНН.

На старті зустрічі з брейком повела українка (3:0). Проте згодом латвійка здійснила два брейки і при рахунку 6:5 подавала на сет. Світоліна зуміла виграти гейм на подачі Севастової та перевела гру на тай-брейк. На тай-брейку впевнений виграш святкувала українка 7:6 (2).

У другій партії три брейки принесли Світоліній виграш у матчі – 6:3.

Додамо також, у фіналі Світоліна зустрінеться з переможницею зустрічі Кікі Бертанс – Петра Квітова, а Севастова проведе баталію за третє місце.

Українські Національні Новини

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