Світоліна вийшла у фінал виставкового турніру в Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Берліні (Німеччина) відбувся півфінальний поєдинок виставкового турніру "Bett1 Aces" в якому взяли участь українка Еліна Світоліна та латвійка Анастасія Севастова, передає кореспондент УНН.
На старті зустрічі з брейком повела українка (3:0). Проте згодом латвійка здійснила два брейки і при рахунку 6:5 подавала на сет. Світоліна зуміла виграти гейм на подачі Севастової та перевела гру на тай-брейк. На тай-брейку впевнений виграш святкувала українка 7:6 (2).
У другій партії три брейки принесли Світоліній виграш у матчі – 6:3.
Додамо також, у фіналі Світоліна зустрінеться з переможницею зустрічі Кікі Бертанс – Петра Квітова, а Севастова проведе баталію за третє місце.