Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Берлине (Германия) состоялся полуфинальный поединок выставочного турнира "Bett1 Aces", в котором приняли участие украинка Элина Свитолина и латвийка Анастасия Севастова, передает корреспондент УНН.
На старте встречи с брейком повела украинка (3:0). Однако впоследствии латвийка осуществила два брейка и при счете 6:5 подавала на сет. Свитолина сумела выиграть гейм на подаче Севастовой и перевела игру на тай-брейк. На тай-брейке уверенный выигрыш праздновала украинка 7:6 (2).
Во второй партии три брейка принесли Свитолиной выигрыш в матче - 6:3.
Добавим также, в финале Свитолина встретится с победительницей встречи Кики Бертанс - Петра Квитова, а Севастова проведет баталию за третье место.