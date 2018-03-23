Світоліна виграла стартовий поєдинок на турнірі в Майамі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Четверта ракетка світу Еліна Світоліна вийшла до третього раунду турніру WTA Premier Mandatory “Miami Open”, що відбувається в Майамі (США), передає кореспондент УНН.
Ближче до середини першого сету конкурентки обмінялися виграними геймами на чужих подачах. Вирішальним став 7 гейм в якому 22-га ракетка світу з Японії програла подачу – 4:6. У наступній партії Світоліна зі старту захопила лідерство (4:0) та довела зустріч до переможного – 6:4, 6:2.
Примітно, що рахунок особистих зустрічей між спортсменками став 3:2 на користь уродженки Одеси.
Зауважимо, що Осака стала переможницею турніру WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллс, що проходив на минулому тижні, а також виграла в першому колі даних змагань у титулованої Серени Вільямс.
Крім того додамо, наступна суперниця Світоліної стане відома в матчі між австралійкою Дар'єю Гавриловою з Австралії (26 сіяна) і Андреєю Петкович з Німеччини.