Свитолина выиграла стартовый поединок на турнире в Майами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира WTA Premier Mandatory "Miami Open", который проходит в Майами (США), передает корреспондент УНН.
Ближе к середине первого сета конкурентки обменялись выигранными геймами на чужих подачах. Решающим стал 7 гейм в котором 22-я ракетка мира из Японии проиграла подачу - 4:6. В следующей партии Свитолина со старта захватила лидерство (4:0) и довела встречу до победного - 6:4, 6:2.
Примечательно, что счет личных встреч между спортсменками стал 3:2 в пользу уроженки Одессы.
Заметим, что Осака стала победительницей турнира WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллс, который проходил на прошлой неделе, а также выиграла в первом круге данных соревнований в титулованной Серены Уильямс.
Кроме того добавим, следующая соперница Свитолиной станет известна в матче между австралийкой Дарьей Гавриловой из Австралии (26 сеяная) и Андреа Петкович из Германии.