Світоліна виграла перший поєдинок на змаганнях WTA у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Перший номер жіночого тенісу України Еліна Світоліна провела перший поєдинок основної сітки турніру WTA Premier у Бірмінгемі (Великобританія), передає кореспондент УНН.
У першому колі Світоліна, яка посіяна під другим номером, обіграла в трьох сетах 21-річну хорватку Донну Векіч (55 ракетка світу) – 6:1, 3:6, 6:1.
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Українка завершила зустріч з 3-ма ейсами, 4 подвійними помилками, 5/10 реалізованими брейкпойнтами проти 2 брейків у хорватки, 5 подвійними помилками і 6 подачами навиліт від Векіч.
Зауважимо, що в 1/8 фіналу Світоліній протистоятиме переможниця баталії між росіянкою Євгенією Макаровою (34 в WTA) та француженкою Алізе Корне (41).