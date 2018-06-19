Свитолина выиграла первый поединок на соревнованиях WTA в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Первый номер женского тенниса Украины Элина Свитолина провела первый поединок основной сетки турнира WTA Premier в Бирмингеме (Великобритания), передает корреспондент УНН.
В первом круге Свитолина, посеянная под вторым номером, обыграла в трех сетах 21-летнюю хорватку Векич (55 ракетка мира) - 6: 1, 3: 6, 6: 1.
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Украинка завершила встречу с 3-мя эйсами, 4 двойными ошибками, 5/10 реализованными брейкпойнтамы против 2 брейков у хорватки, 5 двойными ошибками и 6 подачами навылет от Векич.
Заметим, что в 1/8 финала Свитолиной будет противостоять победительница баталии между россиянкой Евгенией Макаровой (34 в WTA) и француженкой Ализе Корне (41).