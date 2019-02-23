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Світоліна у трисетовій грі поступилася у півфіналі турніру в Дубаї

Світоліна у трисетовій грі поступилася у півфіналі турніру в Дубаї

Київ • УНН

 • 8915 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла повторити своє минулорічне досягнення турніру WTA Premier 5 в Дубаї, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.

В півфіналі Дубаї Світоліна зустрічалася з Беліндою Бенчич, якій поступилася в далекому вже 2014 році. З того часу жереб не зводив суперниць. Але навіть через майже п’ять років ситуація не змінилася, наша співвітчизниця поступилася швейцарці — 2:6; 6:3; 6:7 (3:7) і не змогла захистити свій минулорічний титул.

Примітно, що при рахунку 6:5 на користь Бенчич суперниця мала три матчболи, але українка відіграла усі три.

Додамо, що опоненткою Бенчич по фіналу стане 2-га сіяна чешка Петра Квітова.

Українські Національні Новини

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